Altarbild sorgt für hitzige Debatten : Gottesmutter von Thomas Jessen trägt Jeans und Rolli

Das neue Altarbild des Künstlers Thomas Jessen hängt in der St.-Clemens-Kirche über dem Altar. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Drolshagen Das neue Altarbild des Künstlers Thomas Jessen in der St.-Clemens-Kirche im Sauerland bricht radikal mit Sehgewohnheiten. Seine Gottesmutter trägt Jeans und Rollkragenpullover statt Heiligenschein. Das stößt zum Teil auf Ablehnung.

Das großformatige Gemälde in der St.-Clemens-Kirche polarisiere dabei durchaus, berichtete Pfarrer Markus Leber der Deutschen Presse-Agentur. „Genauso viele, wie jetzt Applaus rufen, sagen "Wie kann man nur so was da aufhängen"“, sagte der katholische Geistliche des Pastoralverbundes Kirchspiel Drolshagen (NRW).