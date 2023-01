Macht und Missbrauchsverdacht Der umstrittene Kardinal Pell ist tot

In seiner Zelle schreibt er ein „Gefängnistagebuch“, das später in drei Bänden als Buch veröffentlicht wird. Pell gewährt darin Einblicke sowohl in sein Leben in Haft als auch in sein Inneres. Es geht um Gott, die Kirche und den Papst, aber auch um sein Gerichtsverfahren. „Wie bei jedem Leiden, auch bei unwillkommenen und unerwarteten, kann alles dem Herrn zum Wohl der Kirche aufgeopfert werden. Das ist ein großer Trost“, schreibt er.