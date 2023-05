Nach Ostern Ist Christi Himmelfahrt 2023 ein Feiertag?

Die Auffahrt in das himmlische Jenseits nach dem dreitägigen Aufenthalt in einem dunklen und in der Tiefe gelegenen Jenseits symbolisiert die Überwindung des Bösen. Im Himmelreich seines göttlichen Vaters sitzt Jesus von nun an zur Rechten Gottes. Darauf gründet auch die in christlichen Haushalten gebräuchliche Sitte, dass Ehrengäste an einer Tafel stets zur Rechten des Gastgebers sitzen dürfen. Schon im Mittelalter war die Sitzordnung von großer Bedeutung für den Stellenwert der Gäste. Dass Jesus am Ende aller Tag wiederkehren und für Frieden sorgen würde, ist ebenso mit der Himmelfahrt Christi verbunden.