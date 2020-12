Achttägiges Lichterfest : Juden in Deutschland feiern Chanukka

An einem Leuchter wurden zum Chanukka-Fest Kerzen entzündet. Die Juden in Deutschland feiern ihr Lichterfest unter Corona-Bedingungen. Große Familienzusammenkünfte sind nicht möglich. Foto: dpa/Gregor Fischer

In diesem Jahr begann das jüdische Chanukka-Fest, auch Lichterfest genannt, am Donnerstagabend. Es endet am 18. Dezember. Das achttägige Fest beginnt immer am 25. Tag des Monats Kislew, des neunten Monats im jüdischen Kalender.

Im Herzen von Berlin sollte in der Corona-Pandemie das Licht über die Dunkelheit siegen: Zum Auftakt des jüdischen Lichterfests Chanukka am Donnerstagabend ist das erste Licht an dem etwa zehn Meter hohen achtarmigen Leuchter am Brandenburger Tor entzündet worden. Er gilt nach Angaben des Jüdischen Bildungszentrums Chabad Berlin als der größte Europas.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schwebte mit dem Gemeinderabbiner der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Yehuda Teichtal, vor dem Wahrzeichen der Hauptstadt auf einer Hebebühne in die Höhe, um das Licht zu entzünden.Anders als in den Jahren davor waren wegen der Corona-Pandemie dieses Mal keine Zuschauer zugelassen.

Chanukka erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten jüdischen Tempels 164 vor Christus in Jerusalem durch Judas Makkabäus, nachdem das Gotteshaus von syrisch-hellenistischen Eroberern durch "Götzendienst" und griechische Götterstatuen und Symbole entweiht worden war. Das Fest erinnert somit auch an den Sieg des jüdischen Volkes über die griechischen Besatzer.

Rund zwei Jahre hatten die Makkabäer gegen die Besatzer gekämpft. Als sie dann den Tempel wieder in Besitz nehmen konnten und die Menora, den traditionellen siebenarmigen Leuchter, anzünden wollten, fanden sie lediglich geweihtes Öl für einen Tag vor. Nach einer Legende des Talmud brannte die Menora jedoch acht Tage lang.

In Erinnerung an dieses Wunder wird in jüdischen Häusern und Synagogen während des Lichterfestes jeden Abend eine neue Kerze am neunarmigen Chanukka-Leuchter entzündet. Die neunte Kerze heißt "Schamasch" (Diener) und wird zum Anzünden der anderen Lichter verwendet. Beim Lichtanzünden wird ein Gebet gesprochen: "Gelobt seist du, Herr unser Gott, König der Welt, der vollbracht hat Wundertaten an unseren Vätern in jenen Tagen zu dieser Zeit."

Von Sonnenuntergang bis Mitternacht, solange die Lichter brennen, wird der Tradition nach im Haus nicht gearbeitet, sondern gesungen und gespielt. Beliebt ist das Trendl- oder Dreidelspiel mit einem vierseitigen Kreisel, der vier hebräische Schriftzeichen trägt. Sie ergeben den Spruch: "Ein großes Wunder geschah hier." Überdies werden die Kinder jeden Abend beschenkt, und es gibt besondere Speisen wie Latkes, eine Art Reibekuchen, und Sufganiot, in Öl gebackenes Spritzgebäck.

(top/kna)