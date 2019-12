Chanukka beginnt diesen Sonntag : Kanzlerin Angela Merkel wünscht Juden friedvolles Lichterfest

Ein Mitglied der Jüdischen Gemeinde in Frankfurt an der Oder entzündet Kerzen am Chanukka-Leuchter (Archiv). Foto: dpa/Patrick Pleul

Berlin Im Dezember erinnern Christen jedes Jahr an die Geburt Jesu Christi – fast zur selben Zeit feiern Juden das Lichterfest. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Juden in Deutschand jetzt ein friedvolles Fest gewünscht.

Es sei wunderbar, dass in diesen Tagen an vielen deutschen Orten der Chanukka-Leuchter entzündet wird, erklärte die Kanzlerin am Sonntag in Berlin zum Auftakt des Festes. Die Lichter zeugten davon, dass es heute nach dem Zivilisationsbruch der Schoah wieder ein blühendes jüdisches Leben in Deutschland gebe. Dies sei ein „Wunder, für das wir zutiefst dankbar sein können“.