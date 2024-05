Seliger Carlo Acutis Vatikan prüft Heiligsprechung von „Cyber-Apostel“

Der in London geborene und in Monza gestorbene Katholik wird von Anhängern in aller Welt als frommes Computergenie verehrt. Als Autodidakt erstellte er mehrere populäre Internetseiten zu religiösen Themen. Seine ausgeprägte Liebe zur Eucharistie, die er als „Autobahn in den Himmel“ bezeichnete, machte ihn international bekannt.