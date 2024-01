Bekannter Bonner Stadtdechant Wolfgang Picken im Alter von 56 Jahren gestorben

„Im Gebet und in Gedanken sind wir bei seiner Familie und bei den vielen Menschen, die sein so plötzlicher Tod sprachlos zurücklässt“, hieß es vonseiten des Stadtdekanats und der Pfarrei. Man sei erfüllt von „unfassbarem Schmerz und großer Trauer“. Es wurde gebeten, aus Rücksicht auf die Angehörigen von weiteren Rückfragen zurzeit Abstand zu nehmen. Am späten Samstagnachmittag sollte in der Münsterbasilika für Picken gebetet werden. Gelegenheit zur Verabschiedung am Sarg werde es von Sonntag an in der Krypta geben. Picken hatte in den vergangenen Jahren die Renovierung der Basilika mit vorangetrieben.