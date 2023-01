Veröffentlichung am 14. Februar Essener Missbrauchsstudie beleuchtet zwei besonders bekannte Fälle

A. und H. waren bereits mehrfach Themen in Gutachten und Studien. Die IPP-Untersuchung greift insgesamt sechs Fälle beispielhaft heraus. Vor allem werde die Dynamik in Pfarrgemeinden in den Blick genommen, in denen Taten möglich wurden, teilte das Institut mit. Die Frage, ob wie in anderen Diözesen auch Namen von Verantwortungsträgern genannt werden, konnte Bistumssprecher Lota nicht beantworten. Overbeck hatte 2020 bei der Vorstellung des Studiendesigns gesagt, dass Namen genannt würden, sollten Verantwortliche bewusst und vorsätzlich Taten verschleiert haben.