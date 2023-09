Missbrauchsvorwürfe gegen Kardinal Hengsbach Das Denkmal des Hirten bröckelt

Essen · Mit Franz Hengsbach wird zum ersten Mal ein Kardinal in Deutschland des sexuellen Missbrauchs bezichtigt. Die Fälle gehen bis in die 1950er-Jahre zurück und betreffen auch seinen Bruder, ebenfalls Priester. Was die Vorwürfe auch 32 Jahre nach seinem Tod auslösen könnten – und welche Fragen offen sind.

19.09.2023, 18:39 Uhr

Eine Skulptur des 1991 verstorbenen Bischofs Franz Hengsbach, entworfen und ausgeführt von der Künstlerin Silke Rehberg, steht seit 2011 vor dem Essener Dom. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Von Julia Rathcke Redakteurin der Rheinischen Post

Nicht nur in der Erinnerung vieler Gläubiger und Wegbegleiter ist er einer der ganz Großen. Kardinal Franz Hengsbach, davon kann sich jeder selbst ein Bild machen, wacht nach wie vor über sein Essener Bistum. Auf dem Domplatz nämlich, inmitten der Innenstadt mit Blick auf die Einkaufsstraße hat man dem Gründerbischof des Ruhrbistums ein Denkmal gesetzt – mehr als zwei Meter groß, bunt bemalt, mit einem Wolf und einem Schäfchen zu seinen Füßen. Über die Ästhetik der Figur ist 2011, zur Enthüllung an Hengsbachs 100. Geburtstag, viel diskutiert worden. Nun dürfte das Bild des guten Hirten wohl neu gezeichnet werden.