Bischof Bode und Karin Kortmann über Pfingsten : „Wir haben die Wahrheit nur als Weg“

Die Taube – wie auf diesem Fenster im Petersdom in Rom – gilt als Symbol für den Heiligen Geist. Foto: dpa/Michael Kappeler

Interview Düsseldorf Pfingsten gilt als die Geburtsstunde der Kirche. Doch was ist Kirche heute überhaupt, und was muss sie künftig sein? Eine Spurensuche von Bischof Franz-Josef Bode und Karin Kortmann.

Von Lothar Schröder Leiter der Kulturredaktion

Pfingsten ist vielleicht das schwierigste der drei christlichen Hochfeste. Was sich nach biblischer Überlieferung zu Weihnachten und Ostern ereignet, lässt sich, so wundersam es auch ist, vergleichsweise gut erklären. Das ist mit der Aussendung des Heiligen Geistes zu Pfingsten aber schon deutlich schwerer.

Bode Für mich ist Pfingsten vor allem der Geburtstag der Kirche. Aus dem Aufbruch der Apostel wird eine Gesamtbewegung, die nun nicht mehr eine kleine Gruppe erfasst, sondern nach außen wirkt. Mit diesem Ereignis geht die Kirche gewissermaßen aus sich heraus. Mit dem Heiligen Geist kommt neben Vater und Sohn eine dritte Person ins Spiel – das ist die Firmung der Kirche.

Kortmann Pfingsten ist in der Tat nicht leicht zu verstehen. Für viele Menschen ist das Pfingstfest zunächst einmal mit einem freien Tag verbunden, genauer: mit einem Feier-Tag. Doch es geschieht ja etwas ganz Besonderes. Nach der Überlieferung wurden die Jünger erleuchtet und konnten in unterschiedlichen Sprachen miteinander kommunizieren. Das heißt: Alle konnten miteinander sprechen, alle wurden erhört, alle wurden in die Gemeinschaft einbezogen. Und dieses Bild ist auch für die Gesellschaft so wichtig – nämlich: Niemand darf zurückgelassen werden! Vor Gott und vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich.

Info Der Bischof und die Sozialdemokratin Bischof Franz-Josef Bode Er wurde 1951 in Paderborn geboren und wuchs in Etteln, einer kleinen Gemeinde im Paderborner Land, auf. Nach dem Theologiestudium in Paderborn, Regensburg und Münster wurde er 1975 zum Priester geweiht. Bode ist seit 1995 Bischof des Bistums Osnabrück und seit 2017 stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Karin Kortmann Sie wurde 159 in Daun geboren. Die SPD-Politikerin war von 2005 bis 2009 parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Die Sozialdemokratin wurde 2009 zur Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken gewählt und im April 2021 in diesem Amt bestätigt.

Was ist aus der Kirche geworden, über 2000 Jahre nach ihrer Geburt? Und was muss sie heute sein?

Bode Pfingsten hat für mich drei Elemente: Das ist der Sturm, der als Zeichen echter und nachhaltiger Veränderung ausbricht, das Feuer als Sinnbild der Begeisterung und das gegenseitige Verstehen. Diese drei Urelemente müssen in der Kirche immer wieder gesucht werden. Die Zukunft von Kirche geht nicht ohne Veränderung, nicht ohne innere Begeisterung und auch nicht ohne Verständnis über die eigene Welt hinaus. Nach Karl Rahner ist Kirche die Improvisation des Geistes. Das ist die Hausforderung, die sich uns immer wieder stellt.

Kortmann Pfingsten führt zu der Frage: Welche neuen Schritte müssen wir gehen, um solidarisch zu leben? Ich habe als Kind die Pfingstfreizeiten immer sehr gemocht. Weil wir im Pfingstlager auch nach der Fastenzeit wieder eine Gemeinschaft gefunden haben. Pfingsten heißt: Ich bin nicht alleine.

Ist in diesem Sinne auch der Reformprozess des Synodalen Weges eine Art Pfingstlager?

Der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode. Foto: dpa/A2942 Ingo Wagner

Bode Das ist ein gutes Bild: Das Lager beschreibt ein verbindliches Zusammensein, bei dem man trotzdem frei ist.

Kortmann Auch ich finde den Vergleich sehr passend. Im Pfingstlager haben sich Menschen bereit erklärt, für eine längere Zeit gemeinsam unterwegs zu sein, wie in der Kirche auch. Und am Anfang sind die Aufgaben im Pfingstlager auch noch gar nicht verteilt. Dann wird darauf geschaut, wer welche Stärken mitbringt. Und außerdem ist es in einem Pfingstlager verboten, jemanden zu verlieren. Am Ende steht ein Gruppenerlebnis, und das wäre für mich schließlich auch ein großes Ziel des Synodalen Wegs. Das gemeinsame Ziel ist wichtig, und nicht, dass ich meine Meinung am Ende durchgesetzt habe.

Bode Außerdem wohnt man in Pfingstlagern in Zelten, was den Charakter des Unterwegsseins betont. Wir haben die Wahrheit nur als Weg und als Leben – aber nicht als ein festes Haus.

Kortmann Allerdings müssen die Zelte so fest gebaut sein, dass sie den Stürmen aus dem Vatikan standhalten können.

Bode Aber die kommen nicht nur aus dem Vatikan.

Dort jedenfalls scheint mitunter das Vertrauen darin zu fehlen, dass mit dem Synodalen Weg in Deutschland die gewünschte Richtung eingeschlagen wird. Papst Franziskus hat mit seinem langen Brief ans pilgernde Gottesvolk hierzulande auch mahnende Worte gesprochen.

Bode Wir haben in der Kirche noch nicht ausreichend gelernt, Diversität richtig anzunehmen. Das ist keine leichte Aufgabe und kann auch zur Zerreißprobe werden. Ich sehe im Moment jedenfalls nicht, wie die unterschiedlichen Erwartungen beim Reformprozess auch erfüllt werden können. Wir sind Meinungsverschiedenheiten in der Kirche nicht so gewohnt und werden auch darum zu oft von der Angst der Spaltung bestimmt.

Kortmann Wenn sich 220 Synodale beim Reformprozess gemeinsam auf den Weg machen, dann ist das erst einmal ein Zeichen dafür, dass alle der Kirche eine Zukunft geben wollen. Niemand will einen deutschen Sonderweg, alle halten an der Einheit der Weltgemeinschaft fest. Aber sie muss auch die Vielfalt zulassen. Das muss möglich sein, wenn man auf die Kraft des Evangeliums wirklich vertraut. Natürlich ist die Erwartungshaltung gigantisch, weil es seit Jahrzehnten keine nennenswerten Veränderungen in der katholischen Kirche gab. Die Frauenfrage ist dabei für viele zur entscheidenden Frage geworden, ob sie noch länger Mitglied in dieser Kirche bleiben. Es gibt keinen einzigen Grund, das Diakonat der Frau abzulehnen. Die andere Frage ist die der gleichgeschlechtlichen Beziehungen, die uns gesellschaftspolitisch um die Ohren gehauen wird, wenn wir nicht bald zu Lösungen kommen. Die Segensfeiern in zahlreichen Kirchen zeigen, dass Menschen die Sache selber in die Hand nehmen. Diese Feiern dokumentieren natürlich auch die Betrübnis von Menschen, bislang nicht als Ebenbild Gottes wahrgenommen zu werden. Ich kann keine Begründung dafür finden, warum es nicht möglich ist, gleichgeschlechtlichen Paaren den Segen für ihren gemeinsamen Lebensweg zu geben.

Bode Hinter beiden Fragen steht eine andere Frage: Wie gehen wir eigentlich mit dem Miteinander von Männern und Frauen in unserer Kirche um? Wir müssen darauf Antworten finden. Die römische Ablehnung der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare war tatsächlich keine ,synodale‘ Antwort und hat die Diskussion eher befeuert als beendet.

Karin Kortmann vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Foto: Busskamp

Keine Diskriminierung kann gerecht sein; auch das ist eine moralische Kategorie.

Bode Gleichgeschlechtliche Paare unter einen Segen zu stellen – wobei wir noch nicht von einem Sakrament sprechen –, muss dringend Gegenstand unserer Überlegung sein.

Wird die Kirche aus der Pandemie als eine andere hervorgehen?