Aufarbeitung von Missbrauch : Betroffenen-Sprecher fordert Kardinal Woelki zum Rücktritt auf

Berlin/Köln Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki steht in der Kritik, weil er ein von ihm in Auftrag gegebenes Gutachten zu sexuellem Missbrauch im Erzbistum Köln unter Verschluss hält. Der Sprecher eines Opfervereins hat den Kardinal nun zum Rücktritt aufgefordert.

Kardinal Rainer Maria Woelki hatte am Donnerstagabend im Anschluss an seine Predigt im Kölner Dom um Verzeihung gebeten. „Was die von sexueller Gewalt Betroffenen und Sie in den letzten Tagen und Wochen vor Weihnachten im Zusammenhang mit dem Umgang des Gutachtens zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt in unserem Erzbistum, was Sie an der Kritik darüber und insbesondere auch an der Kritik an meiner Person ertragen mussten - für all' das bitte ich Sie um Verzeihung.“