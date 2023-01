Ein „Fahrstuhl“ zur Seligkeit? Das Grab von Benedikt XVI. hat eine besondere Geschichte

Zunächst aber wird Benedikt XVI. am Donnerstag beerdigt, wie seine Vorgänger in einem dreifachen Sarg. In dem ersten aus Zypressenholz wird er bei der Totenmesse vor dem Petersdom liegen. Üblicherweise mit roten Bändern verschlossen und versiegelt, wird der Holzsarg danach in einen aus Zink gelegt. Das Material hat antibakterielle Eigenschaften und verlangsamt den Verwesungsprozess. Ebenfalls versiegelt kommt dieser in einen dritten Sarg aus Eichenholz.