Datum, Gästeliste, Besonderheiten Was Sie über die Beerdigung von Benedikt XVI. wissen müssen

Gläubige können sich in den NRW-Diözesen in Kondolenzbücher eintragen. Viele Bistümer werden zudem Gottesdienste für den Verstorbenen feiern. Am Samstag leitet Bischof Helmut Dieser ab 10 Uhr ein Requiem im Aachener Dom. Um 12 Uhr folgt ein Gottesdienst im Kölner Dom mit Kardinal Rainer Maria Woelki, das online auf domradio.de zu sehen ist. Am Sonntag feiert Bischof Felix Genn ein Kapitelsamt im Münsteraner Dom. In Essen leitet Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck am 15. Januar ab 10 Uhr ein Requiem in der dortigen Kathedrale.