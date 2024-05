16 Ordensschwestern werden abtrünnig Komplettes Klarissen-Kloster sagt sich von Kirche los

Der bezeichnet sich selbst als Bischof und ist Leiter der ultrakonservativen „Pia Unio Sancti Pauli Apostoli“ mit Sitz in Bilbao. Die Vereinigung zählt zu den sogenannten Sedisvakantisten, die alle Päpste nach Pius XII. (1939-1958) für modernistische Häretiker halten. Sie sehen daher den Stuhl Petri seit 1958 als unbesetzt (vakant) an. Wegen seiner irregulären Aktivitäten wurde Pablo de Rojas 2019 exkommuniziert, also aus der Gemeinschaft der Kirche ausgeschlossen.