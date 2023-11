16 Konvente in Deutschland, Peru und Indien Frauenorden arbeitet 120 Jahre alte Missbrauchsgeschichte auf

Ein bayerischer Frauenorden hat am Dienstag öffentlich gemacht, dass sein Gründer vor mehr als 120 Jahren ein Missbrauchstäter war. Die Geschichte sei in einem Forschungsprojekt an der Universität Regensburg aufgearbeitet worden, teilte die Kongregation der Franziskusschwestern von Vierzehnheiligen mit. „Nur wer seine Vergangenheit wirklich kennt, hat eine Zukunft und kann diese gewaltfrei gestalten“, sagte Generaloberin Regina Pröls.