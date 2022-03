Bei Frühjahrsvollversammlung : Bätzing fordert von Kardinal Woelki deutliche Zeichen

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, kommt zur Eröffnungspressekonferenz der Frühjahrs-Vollversammlung. Foto: dpa/Nicolas Armer

Vierzehnheiligen Zu Beginn der Bischofskonferenz kündigt Vorsitzender Bischof Georg Bätzing stärkere Kontrollen von straffällig gewordenen Priestern an und geht auf Distanz zu Kardinal Rainer Maria Woelki.

Sie helfen bei Todesangst und Kriegsgefahr, bei Halsschmerzen und Schlangenbissen. Einer als „Vierzehn Nothelfer“ bekannten Gruppe Heiliger ist die barocke Basilika im oberfränkischen Vierzehnheiligen geweiht, in deren Umfeld sich die 69 katholischen Bischöfe und Weihbischöfe bis Donnerstag zu ihrer Frühjahrsvollversammlung treffen. „Die Nothelfer, die wir um ihrer Fürsprache anrufen, sind in dieser Zeit wirklich gute Ansprechpartner“, so der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Bischof Georg Bätzing, zu Beginn der Tagung.

Zur aktuellen Lage der Kirche in Deutschland musste er nicht lange nach Worten suchen. „Für nicht wenige katholische Christen ist es unerträglich, in der Kirche zu bleiben“, sagte Bätzung: „Viele sind bereits ausgetreten, andere tragen sich mit dem Gedanken.“ Dies sei ein bedrängendes Zeichen. Eine Resistenz gegenüber Veränderungen könne es nicht mehr geben: „Wir müssen nach vorne gehen, damit Menschen Vertrauen fassen können.“ Und eine Person, die das aus Sicht Bätzings besonders intensiv tun muss, ist der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki. Zwar bemühte sich der DBK-Vorsitzende um freundliche Formulierungen. Doch mit seiner Kritik hielt Bätzing nicht mehr hinter dem Berg. „Ich bin dankbar, dass Woelki wieder bei uns ist“, sagte Bätzing: „Woelki möchte auf die Menschen zugehen, er bittet um eine Chance.“ Doch die Situation im Erzbistum Köln sei weiter hoch angespannt. „Es ist sehr dringlich, dass Woelki deutliche Zeichen setzt, wie er sich Veränderungen denken kann und was er an Entscheidungen trifft, die die Menschen wieder zu ihm als Bischof dieser Diözese vertrauen fassen lassen“, sagte Bätzing. Da Woelki selbst seinen Rücktritt angeboten hat, tragen nach Bätzings Worten jetzt Papst Franziskus und Kardinal Ouellet die Verantwortung für die Situation in Köln: „Lange zusehen wird man nicht können.“ Das war deutlich, auch wenn Bätzing hinzufügte, dass er dem Kardinal wünsche, dass es ein neues Miteinander gebe: „Ich hoffe sehr, dass das gelingt, sonst muss der Papst handeln.“ Am Montag hatte auch die kirchenkritische Initiative „Wir sind Kirche“ Woelki als „große Belastung für die Bischofskonferenz und den synodalen Weg“ bezeichnet.

Info Die Zusammenkunft aller Bischöfe Deutsche Bischofskonferenz Sie umfasst alle 69 Diözesan- und Weihbischöfe der katholischen Kirche in Deutschland. Sie kommt in der Regel zwei Mal im Jahr zu Vollversammlungen zusammen. Während die Herbstvollversammlung traditionell am Grab des Heiligen Bonifatius in Fulda stattfindet, wandert die Tagung im Frühjahr durch die Diözesen. Vorsitzender des Gremiums ist seit dem 3. März 2020 der Limburger Bischof Georg Bätzing. Aufgaben Nach eigener Darstellung gehören dazu das „Studium und die Förderung gemeinsamer Pastoraler Aufgaben“, die „gegenseitige Beratung“ und die „notwendige Koordinierung der kirchlichen Aufgaben“. Mehrmals im Jahr trifft sich überdies der Ständige Rat der Bischofskonferenz, der aus den Diözesanbischöfen besteht. Wirkung Die Reichweite der Gremien ist beschränkt: Die Beschlüsse der Bischofskonferenz müssen in der Regel von den einzelnen Bischöfen in das Kirchenrecht ihrer Diözesen übernommen werden, um Rechtskraft zu erlangen.

Handeln muss die katholische Kirche in Deutschland auch im Umgang mit Priestern, die als Missbrauchstäter auffällig wurden. Einer Recherche des WDR zufolge werden in den meisten deutschen Bistümern Missbrauchstäter nur unzureichend von ihren Vorgesetzten kontrolliert – was angesichts der strafrechtlichen Verjährung vieler Taten von besonderer Bedeutung ist. Lediglich in Essen, Osnabrück, München und Dresden gibt es nach WDR-Angaben Beauftragte außerhalb der Kirche, die Priester kontrollieren, die etwa die Auflage haben, eine Therapie zu machen und sich Kindern nicht mehr zu nähern.

Diesen Zustand zu ändern, sei eine wichtige Aufgabe der Diözesen, machte Bätzing deutlich. Im Fall des Kölner Priesters U. habe es „einen Gap gegeben, der wirklich zu vielfachem Missbrauch geführt hat“. Die Kirche könne „Täter nicht wegsperren, wo es kein staatliches Urteil gegeben hat“, sagte Bätzing: „Wir können als Kirche nicht Haftstrafen oder Arreste in Gang setzen, aber wir müssen uns fragen, wie weit unsere Verantwortung in dieser Hinsicht auch für Täter ist.“

Bätzing kündigte an, dass sich die Bischöfe auf ihrer Tagung auch mit ersten Konsequenzen aus den Beschlüssen des katholischen Reformprozesses „Synodaler Weg“ beschäftigen werden. So sei eine Reform des kirchlichen Arbeitsrechts bereits in Arbeit. Im Februar hatte die Initiative „Out in Church“, bei der sich 125 Kirchenmitarbeiter als queer outeten, für bundesweite Aufmerksamkeit gesorgt. Künftig werde man von Mitarbeitern Loyalität wohl eher im Sinne gemeinsam gelebter Werte und Ziele fordern, und nicht so sehr auf den Lebenswandel der Einzelnen abzielen.