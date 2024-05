Kirchenaustritte bei den Protestanten Schluss mit den einfachen Erklärungen

Das Oberhaupt der Evangelischen Kirche bringt es an diesem Donnerstag auf den Punkt: Von einer kleiner und ärmer werdenden Kirche spricht Kirsten Fehrs im Zusammenhang mit den aktuellen Mitgliederzahlen der immerhin noch zweitgrößten Glaubensgemeinschaft in Deutschland. Doch die Worte der EKD-Ratsvorsitzenden deuten es an: 380.000 Kirchenaustritte im vergangenen Jahr – das wird nicht das Ende des großen Schwunds sein. Schon allein weil sich die im Januar veröffentlichte erste große Missbrauchsstudie noch nicht in der Statistik niederschlägt.