„Schwerwiegend und zutiefst beunruhigend“ Früherer australischer Bischof wegen Missbrauchsvorwürfen festgenommen

Im Rahmen der seit Jahren andauernden Missbrauchsermittlungen gegen den früheren australischen Bischof Christopher Saunders hat die Polizei den Geistlichen festgenommen. Der 74-Jährige sei am Mittwoch aus seinem Haus im Bundesstaat Western Australia abgeführt worden, berichtete die australische Ausgabe des „Guardian“ am Donnerstag unter Berufung auf die Polizei. Gegen Saunders wurde Anklage in verschiedenen Punkten erhoben, darunter „sexuelle Penetration ohne Einwilligung in zwei Fällen, 14 Fälle von rechtswidriger und unanständiger Körperverletzung und drei Fälle von unanständigem Umgang mit einem Kind im Alter von 16 bis 18 Jahren als Autoritätsperson“, wie die Behörden mitteilten.