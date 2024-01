Schmerzensgeld Bistum Augsburg zahlt 150.000 Euro für Missbrauchsbetroffenen

Das Bistum Augsburg will nun doch 150.000 Euro an einen Missbrauchsbetroffenen zahlen. Die Diözese verwies am Dienstag auf „neue, zusätzliche Gegebenheiten in diesem Fall“. Dieser hatte kurz vor Weihnachten für Schlagzeilen gesorgt. Der WDR hatte berichtet, die auf Beschluss der deutschen Bischöfe eingerichtete Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) habe einem Betroffenen 150.000 Euro Entschädigung zugesprochen. Das Bistum Augsburg weigere sich aber, diese Summe zu zahlen. Es handelte sich um die erste öffentlich bekanntgewordene Auseinandersetzung dieser Art.