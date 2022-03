Karneval : Warum am Aschermittwoch alles vorbei ist

Foto: Shutterstock/xmas_zest Infos Zehn Dinge, die Sie über den Aschermittwoch wissen sollten

Schluss mit lustig: An Aschermittwoch ist der Karneval vorbei und die Fastenzeit beginnt. Wir verraten, warum das so ist und welche Bräuche es um den Aschermittwoch gibt.

Wann ist Aschermittwoch 2022?

Der Aschermittwoch wird traditionell als Beginn der 40-tägigen Fastenzeit vor Ostern begangen, er stellt damit – getreu dem alten Karnevalsklassiker „Am Aschermittwoch ist alles vorbei“ – das Ende der Fastenzeit dar. Aufgrund der entsprechenden Vorgaben fällt der Aschermittwoch in diesem Jahr auf Mittwoch, 2. März. Damit ist er relativ spät im Jahr, wenn man sich die Termine der anderen Osterfeiertage ansieht.

Aschermittwoch ist genau wie alle anderen Feiertage rund um Ostern und Karneval ein flexibler Termin. Der einzige konstante Bereich dabei ist, dass er immer an einem Mittwoch gefeiert wird.

Lesen Sie auch Karneval : Wo ist Rosenmontag 2022 ein Feiertag?

Um das zu verstehen, muss man sich vergegenwärtigen, dass der Ostertermin jedes Jahr unterschiedlich ist. Das liegt daran, dass die Überlieferung des Todestags und der Auferstehung Jesu Christi – das wird in der christlichen Kirche zu Ostern gefeiert – ungenau ist. Es wurde schlicht kein genauer Tag überliefert – sondern lediglich der Zeitraum, in dem sich die Geschehnisse zugetragen haben sollen. Darin ist vom jüdischen Pessachfest die Rede, das wiederum abhängig vom Frühlingsvollmond ist.

Im Jahr 325, als die noch junge Kirche sich zum Konzil von Nicäa zusammensetzte, wurde erstmals eine feste Regelung für die Feierlichkeiten zum höchsten und wichtigsten Fest der katholischen Kirche durch die anwesenden Kirchenvertreter festgelegt. Demnach sollte das Osterdatum – hier ist der Ostersonntag gemeint – immer am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling liegen.

Die Berechnung lässt sich nun fortsetzen, indem man einmal den 21. März als Beginn des Frühlings festgelegt hatte. Die Vollmond-Tage, die in dieser Zeit in Betracht kommen, sind im frühesten Fall der 21. März, im spätesten Fall der 19. April. Entsprechend gilt: Wenn der früheste Vollmondtag auf einen Samstag fällt, ist der früheste Termin für den Ostersonntag der 22. März. Umgekehrt gilt: Der letztmögliche Termin für den Ostersonntag ist der 25. April, da der 19. April in diesem Fall ein Montag wäre.

Lesen Sie auch Ostern : Wann ist Ostern 2022? Datum und Bedeutung von Ostern

Der Aschermittwoch ist immer der 46. Tag vor dem Ostersonntag, der früheste mögliche Termin in der entsprechenden Berechnung ist der 4. Februar, der späteste Termin, der möglich ist, ist der 10. März.

Wo ist Aschermittwoch 2022 ein Feiertag?

Auch wenn der Aschermittwoch ein wichtiger Feiertag in der christlichen Kirche ist, gehört der Auftakt zur Fastenzeit vor Ostern nicht zu den gesetzlichen Feiertagen. Das gilt sowohl für Deutschland als auch für Österreich und die Schweiz. Wohl aber ist er ein geistlicher Feiertag, der sowohl in der Katholischen als auch in der Evangelischen Kirche mit Gottesdiensten gefeiert wird. Da der Aschermittwoch kein gesetzlicher Feiertag ist – und letztendlich auch nicht so gefeiert wird, wie es bei den Höhepunkten der Karnevalssession der Fall ist, sondern eher reflektiert und in sich gehend –, haben auch die Einzelhändler und Geschäfte ganz normal geöffnet. Auch alle anderen Betriebe haben an diesem Tag ganz reguläre Öffnungszeiten.

Was wird am Aschermittwoch gefeiert?

Der Aschermittwoch markiert etwa seit dem 6. Jahrhundert nach Christus, als Gregor der Große Papst war, den Beginn der Fastenzeit. Diese ist 40 Tage lang und soll die Menschen durch Einkehr und Buße auf das Hochfest Ostern, das Leiden, das Sterben und die Auferstehung Jesu Christi vorbereiten. Dabei geht man davon aus, dass die 40 Tage – natürlich wie vieles in der christlichen Kirche – ein mythologischer und symbolischer Zeitabschnitt sind, mit dem an die Zeit erinnert werden soll, in der Jesus betend und fastend in der Wüste gewesen ist. Diese Geschichte wird im Matthäus-Evangelium berichtet.

Interessanterweise gibt es den Aschermittwoch nur in der Westkirche – die Ostkirche kennt den Feiertag nicht. Die Fastenzeit beginnt in der Ostkirche bereits am Sonntag zuvor, sie umfasst genau sieben Wochen bis zum Osterfest.

Woher kommt der Name „Aschermittwoch“?

Der Name des Aschermittwochs kommt aus der lateinischen Sprache. Der Begriff Asche heißt auf lateinisch cinis, der Mittwoch ist der vierte Tag der Woche, somit heißt der Aschermittwoch, Mittwoch der Asche, feria quarta cinerum – der vierte Tag der Asche. Ein anderer Begriff ist Aschetag, auf lateinisch dies cinerum – der Tag der Asche.

Die Asche, die hier allgegenwärtig scheint, wird am Aschermittwoch den Gläubigen in Form eines Kreuzes auf die Stirn gezeichnet. Dabei wird die Asche verwendet, die durch das Verbrennen der Palmenzweige aus dem Vorjahr gewonnen wird – diese gilt als Symbol der Trauer und Buße, wie die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) berichtet. Diese Asche wird geweiht und dann den Gläubigen als Aschekreuz auf die Stirn gezeichnet, als sogenannte „heilswirksames Zeichen“, die in der christlichen Kirche auch als Sakramentalien bezeichnet werden.

Das Aschenkreuz wird sowohl in der Katholischen als auch der Evangelischen Kirche in einem Gottesdienst am Aschermittwoch durch den Pfarrer gespendet. Der Priester in der Katholischen Kirche segnet zuvor die Asche mit Gebet und Weihwasser, ehe sie mit einem kurzen Gebet aufgetragen wird: „Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst“, ein Satz aus dem Alten Testament, dem Buch Genesis. Auch in der Evangelischen Kirche gibt es die Spendung des Aschekreuzes. Dabei soll der Aschermittwoch mit einem Bußgottesdienst oder der Gemeindebeichte gefeiert werden.

Welche Bräuche gibt es am Aschermittwoch?

Neben dem bereits erwähnten Brauch des Aschenkreuzes, das es seit Ende des 11. Jahrhunderts gibt, gibt es noch einige weitere Bräuche zum ersten Tag der Fastenzeit vor Ostern. Einer davon hat vor allem wieder einen karnevalistischen Hintergrund – nämlich die Abkehr vom sündigen Leben des Karnevals und die Hinwendung zu Gott in Vorbereitung auf Ostern. Dafür wird etwa in Düsseldorf der Hoppeditz verbrannt – als symbolischer Stellvertreter für die Sünden der Narren. Auch in Köln gibt es diesen Brauch, hier wird der Nubbel, eine Strohpuppe, verbrannt. Auch in Mainz wird die Fastnacht begraben – symbolisch, indem ein Sarg in eine Kneipe getragen wird. Allerdings wird dort noch einmal kräftig angestoßen.