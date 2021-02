Christliche Feiertage : So funktioniert der Aschermittwoch in Corona-Zeiten

So funktioniert der Aschermittwoch in Corona-Zeiten

An Aschermittwoch, dem Beginn der Fastenzeit, bekommen die Gläubigen ein Aschekreuz auf die Stirn gezeichnet (Archivfoto). Foto: dpa

Bonn Im Gottesdienst herrschen genauso wie in fast allen Bereichen des Lebens Einschränkungen. Gerade an Aschermittwoch müssen die Priester daher improvisieren.

Am Aschermittwoch beginnt die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern. Seit Ende des 11. Jahrhunderts gibt es die Tradition, sich an diesem Tag in Gottesdiensten ein Aschenkreuz auf die Stirn zeichnen zu lassen. Die aus gesegneten Palmzweigen vom Vorjahr gewonnene Asche gilt als Symbol der Trauer und Buße.