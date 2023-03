Konservative Aktivisten-Gruppe Dating-App-Daten von Priestern an Bischöfe übermittelt

Eine konservative Aktivisten-Gruppe in den USA hat offenbar im großen Stil Dating-App-Daten katholischer Priester erworben und an die zuständigen Bischöfe weitergeleitet. Wie die „Washington Post“ am Donnerstag berichtete, gab die Organisation „Catholic Laity and Clergy for Renewal“ (Katholische Laien und Geistliche für Erneuerung) mindestens vier Millionen Dollar für das Projekt aus. Demnach nutzten sie eine Gesetzeslücke, um über Datenbroker an die gewünschten Informationen zu gelangen. Betroffen sind den Angaben zufolge vor allem Nutzerprofile beliebter Schwulen-Portale.