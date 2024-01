Nach Missbrauchsvorwürfen Akademie erkennt Theologen Preis ab

Der 1929 geborene Zitelmann war im Juli 2023 im Alter von 94 Jahren gestorben. Zuletzt lebte er in Ober-Ramstadt bei Darmstadt. Er war in den 1950er-, 1960er- und 1970er-Jahren Pfarrer in Frankfurt am Main, in Herborn und Messel. Später arbeitete er als Religionslehrer in Darmstadt, bevor er sich auf das Schreiben von Kinderbüchern konzentrierte. Seine mehrfach ausgezeichneten Bücher erreichen eine Millionen-Auflage. Zudem veröffentlichte er 1973 eine „Didaktik der Sexualerziehung“.