Kostenpflichtiger Inhalt: Multikulturelles Weihnachten : Plötzlich feierten wir Weihnachten

Ein Weihnachtsbaum gehört auch bei unserer Autorin zum Fest dazu. Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Wie begehen die Tausenden nicht-christlichen Familien in Deutschland Weihnachten? Was ändert sich, wenn Katholiken in diese Familien einheiraten? Unsere Autorin berichtet über das Fest in multikulturellen Familien.