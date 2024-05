Nach Abkehr vom Vatikan Spanischer Bischof droht abtrünnigen Klosterfrauen mit Rauswurf

Zu Wochenbeginn hatten die Klarissen-Schwestern, die eine weitere Niederlassung im baskischen Orduna betreiben, mit einer öffentlichen Erklärung für Schlagzeilen gesorgt. Darin sagte sich die Äbtissin im Namen aller 16 Ordensfrauen von der Kirche los. Zugleich kündigte sie an, die Gruppe werde sich der Autorität eines ebenfalls abtrünnigen Geistlichen namens Pablo de Rojas unterstellen. Der Leiter der ultrakonservativen Vereinigung „Pia Unio Sancti Pauli Apostoli“ mit Sitz in Bilbao erkennt alle Päpste nach Pius XII. (1939-1958) nicht an. 2019 wurde er exkommuniziert, weil er sich irregulär zum Bischof weihen ließ.