Abschied von Benedikt XVI. Papst trägt Papst zu Grabe - Letzter Gruß unter Tränen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bezeichnete die Trauerfeier als „bewegend“. Benedikt sei in der ganzen Welt hoch geachtet gewesen. „Er hat den reichen Schatz der katholischen Kirche mit Vernunft und mit Seele an die Gläubigen weitergetragen“, sagte Steinmeier, der selbst evangelischer Christ ist. „Das wird die Erinnerung an ihn prägen.“ Was den sexuellen Missbrauch in der Kirche betreffe, so habe sich Benedikt zur Aufarbeitung verpflichtet gesehen.