“Verzicht auf sinnlose Ablenkungen“ Warum Sie mit Handy-Verzicht die Zeit im Fegefeuer verkürzen können

Ungewöhnliche Wege zum Ablass bietet die katholische Kirche zum Heiligen Jahr 2025 an. In den am Montag veröffentlichten vatikanischen Normen zur Gewinnung von Ablässen zum Jubiläumsjahr wird neben Werken der Nächstenliebe wie Krankenbesuchen und Spenden für einen guten Zweck auch der „Verzicht auf sinnlose Ablenkungen“ als eine Möglichkeit aufgeführt.