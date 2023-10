38-Jähriger in Psychiatrie eingewiesen Mann von Regensburger Brücke gestoßen

Ein 38-Jähriger, der einen Mann von einer Donau-Brücke im bayerischen Regensburg stieß, ist in ein psychiatrisches Fachkrankenhaus eingewiesen worden. Wie die Polizei in Regensburg am Montag mitteilte, erließ ein Amtsrichter am Samstag den entsprechenden Unterbringungsbefehl.