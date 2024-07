Ungewöhnliches Wetter Gibt es bald keine Jahreszeiten mehr?

Betrachtet man nun etwa die Dauer der Jahreszeiten in den vergangenen 30 Jahren, so zeigt sich, dass die Winter immer kürzer werden. Dauerte der Winter früher im Schnitt 95 Tage, waren es 2023 beispielsweise nur noch 65. Ablesen kann man das etwa an sogenannten Zeigerpflanzen, also Vegetation, die den Wechsel der Jahreszeiten ankündigt. Man spricht dann von phänologischen Jahreszeiten, die anders als kalendarische Jahreszeiten nicht auf den Tag genau festgelegt sind, sondern abhängig von den Entwicklungen in der Natur. Zeigerpflanzen sind etwa Haselblüte für den Vorfrühling, die gelben Blüten der Forsythie für den Erstfrühling, die weiße Apfelblüte für den Vollfrühling und so fort. Der Blattfall der Stiel-Eiche markiert am Ende des Jahres dann den Beginn des Winters.