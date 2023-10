Nach Hausdurchsuchung Vermisstenfall aus Ravensburg entpuppt sich als Gewaltverbrechen

Nach Angaben der Ermittler in Ravensburg verstrickte sich die Beschuldigte während der Ermittlungen zum Verbleib des spurlos verschwundenen 39-Jährigen in Widersprüche und verhielt sich auffällig. Ein Richter ordnete daraufhin eine Durchsuchung an, bei welcher der tote Lebensgefährte der Frau in dem Haus gefunden wurde.