Schutzkleidung und Flächendesinfektion : Unter Quarantäne – und nun?

Im Kampf gegen die Krankheit hatte China über 50 Millionen Menschen praktisch unter Quarantäne gestellt. Foto: dpa/Mark Schiefelbein

Düsseldorf Der Begriff Quarantäne ist jedermann geläufig und wird meist mit der Abschottung infektiöser Menschen von ihrer Umwelt in Verbindung gebracht. Aber was versteht man eigentlich genau unter dem Wort, das derzeit in aller Munde ist?

Als Venedig im Mittelalter eine florierende Handelsstadt war, kamen Händler und Reisende aus aller Herren Länder über den Seeweg in die Stadt. Diese zur damaligen Zeit internationalen Seerouten ermöglichten allerdings auch, genau wie der heutige globale Flugverkehr, die Einschleppung von Erkrankungen in das Handelszentrum. Um sich vor den damals grassierenden Pest-Epidemien zu schützen, wurde ab dem 14. Jahrhundert über Schiffe mit Verdachtsfällen an Bord eine Quarantäne verhängt. Laut dem „Etymologischen Buch der Deutschen Sprache“ von Friedrich Kluge durften die Betroffenen angeblich erst nach einer 40-tägigen Quarantäne an Land kommen, weshalb sich der heutige Begriff „Quarantäne“ vom italienischen Wort für die Zahl 40, „quaranta“, ableitet.

Im heutigen medizinischen Sprachgebrauch bezeichnet eine Quarantäne seuchenhygienische Schutzmaßnahmen mit der zeitweiligen Isolierung von Menschen oder Tieren, die bereits an einer ansteckenden Infektionserkrankung erkrankt sind oder einen Verdachtsfall darstellen. Die Dauer der Quarantäne hängt immer von der Inkubationszeit (Zeitspanne zwischen Infektion und dem Auftreten erster Krankheitssymptome) der jeweiligen Erkrankung ab und soll eine Verbreitung des Erregers in der Bevölkerung verhindern.

Die WHO definiert derzeit die Pest, Cholera, Gelfieber und Pocken als quarantänepflichtige Krankheiten. § 30 des Infektionsschutzgesetzes in Deutschland stuft ebenfalls das hämorrhagische Fieber (ausgelöst etwa durch Ebola) als quarantänepflichtig ein, dazu heißt es im Wortlaut: „Die zuständige Behörde hat anzuordnen, dass Personen, die an Lungenpest oder an von Mensch zu Mensch übertragbarem hämorrhagischem Fieber erkrankt oder dessen verdächtig sind, unverzüglich in einem Krankenhaus oder einer für diese Krankheiten geeigneten Einrichtung abgesondert werden. Bei sonstigen Kranken sowie Krankheitsverdächtigen, Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern kann angeordnet werden, dass sie in einem geeigneten Krankenhaus oder in sonst geeigneter Weise abgesondert werden.“

Das Robert-Koch-Institut (RKI) bezeichnet die Absonderung von Krankheitsverdächtigen im engeren Sinne als Quarantänemaßnahme und die Absonderung von bereits Erkrankten eher als Isolierung. Das RKI betreibt zudem seit Januar 2019 das Projekt Q-Co (Quarantäne-Compliance), das die Beachtung von Quarantäneregeln durch das Krankenhauspersonal verbessern soll. Fast jede Klinik in Deutschland kann einzelne Patienten unter Quarantäne stellen, manche beherbergen sogar ganze Infektionsstationen. Quarantänemaßnahmen in Krankenhäusern beinhalten immer den Einsatz von Schutzkleidung und eine umfassende Hygiene in Form von Hände- und Flächendesinfektion durch das Personal. In einer Quarantänesituation haben neben dem medizinischen Personal nur Seelsorger uneingeschränkten Zugang zu dem unter Quarantäne gestellten Patienten. Angehörige brauchen zuvor eine Erlaubnis der Ärzte und eine entsprechende Einweisung in die hygienischen Vorschriften.