Urlaubs-Psychotest : Ostsee, deutsche Nordsee oder Holland - welcher Typ sind Sie?

Interaktiv Düsseldorf Camping oder Kampen, Friedrichskoog oder Frikandel: Der Strandurlaub im Sommer ist für viele eine Glaubensfrage. Sind Sie der Ostee-, der Nordsee- oder der Hollandtyp? In unserem Psychotest finden Sie es heraus.

Zahlenmäßig ist die Sache eigentlich klar: Die Ostsee liegt als Ferienziel bei den Deutschen vorne. 10 Prozent der Befragten gaben 2019 in einer Allensbach-Studie an, in den letzten zwölf Monaten Urlaub zwischen Flensburg und Usedom gemacht zu haben. An die deutsche Nordsee zog es dagegen nur 7 Prozent, und in die Niederlande (plus Belgien und Luxemburg) fuhren sogar nur 4 Prozent der Deutschen. Das war vor der Pandemie, wohlgemerkt.