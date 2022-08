Dezent in Farben und Form sollte die Kleidung, wenn die Queen einen empfängt. Bei der alljährlichen Benefiz-Veranstaltung "Royal Variety Gala" in Blackpool im Jahr 2009 verbeugte sich die Sängerin Lady Gaga artig vor Königin Elizabeth, ihr knallrotes Plastikkleid war aber alles andere als zurückhaltend. In diesem Fall war das aber in Ordnung, da die Sängerin noch ihr Kleid vom Auftritt trug.