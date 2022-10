Kreative Wissenschaftler : Wenn Prominente Namenspaten für neue Tier- und Pflanzenarten werden

Sahra Wagenknecht, Greta Thunberg, Arnold Schwarzenegger und Donald Trump haben eins gemeinsam. Sie sind Namenspate für neu entdeckte Tierarten. Nicht immer ist das unbedingt schmeichelhaft.

Wenn Forscher neue Tierarten entdecken, dürfen sie den neuen wissenschaftlichen Namen vergeben. Dieser lateinische oder griechische Name besteht aus zwei Wörtern, dem Gattungsnamen und dem Artennamen. Der binäre Name kann entweder auf die Herkunft hinweisen, das Aussehen oder eine Eigenschaft des Tieres beschreiben. Im letzteren Fall lassen sich Forscher gerne von berühmten Persönlichkeiten oder Filmfiguren inspirieren und werden dabei erstaunlich fantasievoll.

Die binäre Nomenklatur geht zurück auf den schwedischen Naturforscher Carl von Linné im 18. Jahrhundert. Seitdem wurde das System der Taxonomie ausgearbeitet und in einem umfassenden Regelwerk, die „International Commission on Zoological Nomenclature“ oder auch kurz „ICZN“, verankert.

Nicht immer ist eine Namenswahl schmeichelhaft. Donald Trump ist Namenspate für eine Motte (Neopalpa donaldtrumpi), einen Seeigel (Tetragramma donaldtrumpi) und einem wurmähnlichen Tier. Der Dermophis donaldtrumpi, eine Amphibienart, die in Panama entdeckt wurde, kann nur zwischen hell und dunkel unterscheiden und vergräbt bei Gefahr seinen Kopf in den Sand.

Pflanzen werden auch gerne nach Promis benannt. Leonardo die Caprio oder auch Lady Gaga sind in der Botanik wiederzufinden. US-Wissenschaftler benannten eine neu entdeckte Farngattung Gaga marginata mit 19 verschiedenen Unterarten nach der Pop-Sängerin Lady Gaga. „Wir wollten diese Gattung nach Lady Gaga benennen, weil sie sich so vehement für Gleichberechtigung und individuelle Ausdrucksformen einsetzt“,so Kathleen Pryer, Professorin für Biologie an der Duke University und Leiterin des Herbariums der Schule, in einer Erklärung. Der Farn, der in Arizona, Texas, Mexiko sowie Mittel- und Südamerika vorkommt, habe eine etwas fließende Definition des Geschlechts. Er reproduziere sich durch Sporen, die zu Pflanzen heranwachsen können, die männlich, weiblich oder bisexuell sein können. Außerdem sehe sie einem berühmten Kostüm der Sängerin ähnlich.