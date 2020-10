Mehrarbeit für Städte : Ordnungsämter kämpfen mit hunderten Anmeldungen für Privatfeiern

Städte in NRW erhalten Hunderte Anzeigen für priavte Feiern (Symbol). Foto: dpa/Angelika Warmuth

Düsseldorf Die Ordnungs- und Gesundheitsämter in der Region haben derzeit viel mit Anmeldungen für private Feiern zu tun. Täglich gehen fast überall mehrere Anzeigen ein.

Bei den Städten in Nordrhein-Westfalen sind Hunderte Anmeldungen für private Feiern eingegangen, wie eine Umfrage unserer Redaktion ergeben hat. Allein bei der Stadt Köln sind bislang etwa 235 Anzeigen zu privaten Veranstaltungen im Gesundheitsamt eingetroffen. „Es ist ein Mehraufwand für die Stadt Köln, aber private Feiern haben einen Einfluss auf das Infektionsgeschehen. Deshalb muss darauf geachtet werden, dass sich alle Kölnerinnen und Kölner auch bei diesen Anlässen an die Regeln halten“, sagt Stadtsprecherin Sabine Wotzlaw.

In Kleve sind seit in Kraft treten der neuen Coronaschutzverordnung Hunderte fernmündliche Anfragen sowie vier schriftliche Anzeigen für private Feierlichkeiten eingegangen. Beim Ordnungsamt Bielefeld zählt man 55 Anmeldungen und Anfragen für Feiern im Oktober. Davon waren 15 im privaten Raum mit weniger als 50 Gästen, so dass bisher 40 Feiern nach angemeldet wurden“, sagt ein Sprecher der Stadt. In Duisburg bearbeite man bislang 100 solcher Anzeigen. „Bei uns sind bereits am ersten Wochenende nach Erlass der neuen Coronaschutzverordnung über 40 Anmeldungen schriftlich eingegangen. Darüber hinaus gab es zahllose telefonische Anfragen - zirka 130“, sagt ein Sprecher der Stadt Münster.

In Bonn ist auf der Seite der Stadt (www.bonn.de/coronavirus) ein Online-Vordruck erhältlich, den die Veranstalter von Privatfesten ausfüllen und zusammen mit den Gästelisten er Stadtverwaltung zusenden können. „Bisher hat sich das System bewährt und verursacht einen noch erträglichen Mehraufwand“, sagt ein Sprecher der Stadt. Die in dem Formular gemachten Angaben hinsichtlich der Art des Festes (zwecks Prüfung des herausragenden Anlasses) würden dann geprüft werden. „Dabei wird derzeit stichprobenhaft untersucht, ob zum Beispiel tatsächlich ein runder Geburtstag vorliegt. Darüber hinaus wird die Anzahl der Gäste anhand der beigefügten Gästeliste geprüft“, so der Sprecher weiter.

Es gibt auch Städte, bei denen wenige Anzeigen eingegangen sind. In Hilden sind zum Beispiel insgesamt sechs private Veranstaltungen für die kommenden Wochen angemeldet worden. In Neukirchen-Yluyn waren es bisher zehn.

Die Städte halten die Anzeigen der Feiern für sinnvoll; sie sagen aber auch, dass dadurch Mehrarbeit entstehen würde. „Neben dem bürokratischen Aufwand wächst natürlich auch die Arbeit des Außendienstes, weil zu den Kontrollen in der Gastronomie nun auch noch jene bei den Feiern kommen“, sagt ein Sprecher der Stadt Bielefeld. Am vergangenen Wochenende hätten die Kontrollen allesamt erbracht, dass sich die privaten Gastgeber an die Auflagen hielten, betont er. Die Stadt Moers bezeichnet die Maßnahme als sinnvoll. „Aber die Mehrarbeit ist nur durch (nicht vorhandenes) zusätzliches Personal abzudecken. Wir können deshalb nur stichprobenartig kontrollieren“, sagt Stadtsprecher Thorsten Schroeder. „Problematisch finden wir bei dieser Regelung, dass auch Menschen aus Städten mit einem Inzidenzwert über dem Grenzbereich in Städten mit niedrigem Wert feiern dürfen“, kritisiert er. Das widerspreche aus Sicht der Stadt Moers dem Ziel, eine Verbreitung effektiv einzudämmen. „Da müsste nachgesteuert werden“, so Schroeder.

Private Feiern zu Anlässen wie Hochzeiten oder runden Geburtstagen mit mehr als 50 Gästen müssen den Behörden gemeldet werden. Das gilt jedoch in der Regel nur für Feiern außerhalb des privaten Bereichs, etwa in Gaststätten. Die Feiern müssen mindestens drei Werktage vorher beim örtlichen Ordnungsamt angemeldet werden. Auch eine Gästeliste muss geführt werden. Steigt in einer Stadt die Zahl der Neuinfektionen stark an, wird die Teilnehmerzahl auf 50 begrenzt. Maßgeblich ist der sogenannte 7-Tages-Wert am Tag vor der Feier - er darf nicht höher als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegen.

(csh)