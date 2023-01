Prinz Harry, sein Buch und einige TV-Interviews Kein ganz normaler Familienstreit

„Dirty Harry“ will das Bild jetzt zurechtrücken. Das ist ein Grund, warum so viele am royalen Familiendrama teilhaben wollen. Weil es an den allgemeinen Gerechtigkeitssinn rührt, weil es in vielen Familien den einen, verlorenen Sohn oder die Tochter gibt. Menschen mit Fehltritten, einer bewegten Jugend, erkämpften Freiheiten, die irgendwann doch häuslich werden, heiraten, selbst eine Familie gründen. Es besser machen wollen – was natürlich als Prinz einer der wichtigsten Monarchien der Welt nicht einfach ist. Er könne nicht mitansehen, sagt Harry an einer Stelle in der Netflixserie „Meghan und Harry“, dass eine weitere Frau, die er liebe, unter der Paparazzi-Verfolgung leiden müsse. Das ehrt den 38-Jährigen. Ebenso wie seine stets klare öffentliche Haltung zum Rassismus, der Meghan immer wieder wohl auch aus dem Inneren des Palastes entgegenschlug. Sowohl in seinem Buch als auch in TV-Interviews aber dann pikante Details preiszugeben, neue Anschuldigungen zu erheben und so die Privatsphäre diverser Angehöriger aufs Empfindlichste zu verletzen, ist nicht die feine englische Art. Und im Grunde das, was Harry selbst beklagt.