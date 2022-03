Razzia in Bayern : Prepper sollen Anschläge auf Masten großer Stromtrassen geplant haben

Regensburg Die Polizei beschlagnahmte bei einer Razzia gegen sechs Männer nach eigenen Angaben Schusswaffen und zehntausende Schuss Munition.

Sogenannte Prepper, deren Wohnungen die Polizei im bayerischen Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz am Mittwoch durchsuchte, haben offenbar Anschläge auf Freileitungsmasten von großen Stromtrassen geplant.

So sollte die Stromversorgung in großen Teilen von Deutschland unterbrochen werden, wie die Polizei in Regensburg am Donnerstag mitteilte. Etwa 70 Schusswaffen, viele von ihnen mutmaßlich illegal, und mehrere zehntausend Schuss Munition seien beschlagnahmt worden.