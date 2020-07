Camping-Boom : Geteiltes Camperglück

Mit einem kultigen VW-Bus ans Meer – auch das ist möglich, wenn Campingfreunde ihr Gefährt von privat mieten. Foto: imago images / Kickner/bruno kickner

Düsseldorf Mit dem Wohnmobil zu verreisen, liegt im Trend. Das spüren gerade Internetportale, über die private Camper zu mieten sind – sie verzeichnen so viele Anfragen wie nie.

Weiterleiten Drucken Von Jörg Isringhaus

Teilen liegt im Trend. Und betrifft längst fast alle Lebensbereiche. Ob nun Autos, Wohnungen oder Gemüsegärten – geteilt wird, was sich viele wünschen, aber nicht immer brauchen. Das gilt auch für Wohnmobile. Ist deren Anschaffung doch oft teuer, vor allem, wenn die Gefährte die meiste Zeit des Jahres ungenutzt herumstehen. Aus diesem Umstand haben findige Köpfe vor Jahren ein Geschäftsmodell gebastelt: Über Internetportale wie PaulCamper, Shareacamper oder Yescapa lassen sich Wohnmobile von Privatpersonen mieten. Nach einer kurzen, Corona-bedingten Flaute im März verzeichnen die Anbieter derzeit so viele Nachfragen wie nie zuvor. Camping scheint in Corona-Zeiten offensichtlich eine Urlaubsform, die Sicherheit und Spaß verbindet.

Eins ist klar: Camping und Caravaning boomen schon länger, ob nun mit dem eigenen oder geliehenen rollenden Heim. Allein im Mai wurden laut Caravaning-Industrie-Verband (CIVD) rund 10.000 Wohnmobile zugelassen, ein Plus von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Übers Jahr betrachtet, liegt die Steigerung bei 7,4 Prozent, Ende 2019 waren etwa 533.000 Wohnmobile zugelassen. Auf sie warten in Deutschland immerhin 3000 Campingplätze, die rund 225.000 Stellplätze bieten. Würden alle Wohnmobilbesitzer gleichzeitig losfahren, könnte es also eng werden. Insgesamt geht die Branche für 2019 von 35,8 Millionen Übernachtungen auf deutschen Campingplätzen aus – 2001 waren es noch rund 20 Millionen. Die Deutschen sind demnach ein Volk von Campern, und die Zahl derjenigen, die diese Urlaubsart bevorzugen, wächst.

Yescapa Verfügbare Länder Hauptmärkte sind Frankreich, Spanien, Deutschland, Portugal, Italien, Großbritannien, Belgien, dazu gibt es einzelne Fahrzeuge etwa in Griechenland, Mexiko oder den USA. Fahrzeugflotte Knapp über 7800 Durchschnittspreis für eine Woche für mindestens zwei Personen (der Preis ist unabhängig von der Personenanzahl): 750 Euro Freikilometer 100 Kilometer pro Tag sind immer inklusive. Bei den meisten Vermietern sind auch 200 Kilometer kostenlos inklusive, manche verlangen dafür rund fünf Euro pro Tag. Einige Vermieter bieten auch unbegrenzte Kilometer an, dies entscheidet jedoch der/die Vermieter/in selbst. Tiere erlaubt Dies entscheiden die Vermieter. Meistens haben die Vermieter hier „auf Anfrage“ eingestellt. Die individuelle Absprache zwischen Mieter und Vermieter steht bei der privaten Vermietung allgemein im Vordergrund und ist auch bei der Frage der Tiermitnahme ausschlaggebend. Gebühren Werden zwischen Vermieter und Mieter aufgeteilt. In Deutschland bezahlt ein privater Vermieter z. B. vier Prozent des Mietpreises an Yescapa. Insgesamt machen die Gebühren, an denen Yescapa etwas verdient, rund 13 Prozent des Gesamtpreises aus. Kaution Wird vom Vermieter festgelegt und direkt zwischen Vermieter und Mieter abgewickelt. Zahlungsarten Kreditkarte, Sofortüberweisung, Banküberweisung, Geschenkkarten. Ratenzahlungen sind möglich. Versicherung (Pannenhilfe/versicherte Länder) Yescapa hat in jedem Land einen spezifischen Versicherungspartner. In Deutschland werden private Vermieter beispielsweise über die Allianz versichert. Internet www.yescapa.de Quelle Yescapa

Bei der Vermietung durch private Anbieter spielt natürlich auch der persönliche Aspekt eine Rolle. Oft würden deren Fahrzeuge einen Spitznamen tragen, erzählt Levin Klocker, Sprecher von Yescapa, oder seien eben individuell eingerichtet. „Viele Vermieter können auch konkrete Tipps für ein Reiseland geben, weil sie selbst dort unterwegs waren“, sagt Klocker. Das ist besonders hilfreich, weil die Zielgruppe, die von privat mietet, oft wenig Erfahrung mit Campen hat und in diese neue Welt hineinschnuppern möchte, aber kein gesichtloses Flottenfahrzeug haben will. Dazu ist die private Alternative meist günstiger, im Schnitt durch alle Fahrzeugklassen laut CIVD etwa zehn Euro pro Tag.

Paul Camper Verfügbare Länder Deutschland, Österreich & Niederlande Fahrzeugflotte ca. 6500 Durchschnittspreis Wohnmobil für eine Woche für zwei Personen: Der Datenbank-Durchschnitt ist 85 Euro/pro Nacht. Das macht bei sieben Nächten 595 Euro. Freikilometer Bei PaulCamper redet man von „vereinbarten Kilometern“. Die Vermieter kalkulieren ihre Mietpreise in der Regel mit einer Kilometerzahl von 250 Kilometer pro Mietnacht. Wenn diese Zahl deutlich überschritten wird, kann der Vermieter die zusätzlichen Kilometer einrechnen. Tiere erlaubt? Per Filter „Haustiere erlaubt“ lassen sich Fahrzeuge finden. Gebühren Keine Zusatzkosten oder Pauschalen. Alle Leistungen, die der Vermieter anbietet, sind im Tagesmietpreis enthalten. Storno Gestaffelt je nach Zeitpunkt vor Reiseantritt. Mit der Option der „Freundlichen Corona-Stornierung“ haben VermieterInnen bis 30. September 2020 die Möglichkeit, ihren MieterInnen bereits vor Abschluss einer Buchung zu signalisieren, dass sie im Falle einer Corona-bedingten Stornierung auf Stornokosten verzichten. Versicherung Jeder Camper ist umfassend versichert. Dazu gehören eine Kasko- und Haftpflichtversicherung (DE, AT), eine Interieurversicherung (DE), ein europaweiter Schutzbrief mit 24h-Notfallhotline. Selbstbehalt zwischen 750 und 1500 Euro, je nach Fahrzeugklasse. Wird in der Regel mit der Kaution abgegelichen. Dazu kann optional der PaulCamper Komplettschutz abgeschlossen werden, ein umfassender Reiseschutz von der AWP (Allianz World-wide Partners). Pannenhilfe europaweiter Schutzbrief Internet www.paulcamper.de Quelle PaulCamper

Wer nicht auf standardisierte Fahrzeuge zurückgreifen will, muss natürlich auch bei Versicherung und Pannenhilfe gewisse Abstriche machen. Wobei alle Plattformen mit Versicherungspartnern zusammenarbeiten und preislich wie leistungsmäßig abgestuften Schutz bieten. Das gilt auch für plötzlich anfallende Reparaturen. Zusätzlich wird eine Kaution hinterlegt, um den Vermieter abzusichern. Beschwerden über demolierte Fahrzeuge sind selten. „In der Regel läuft das sehr ordentlich“, sagt Katrin Witt, Sprecherin von PaulCamper. Bei den Freikilometern setzt der 2013 gegründete Anbieter beispielsweise auf eine Vereinbarung zwischen Mieter und Vermieter, um Zusatzkosten zu vermeiden. Natürlich habe das auch Grenzen, sagt Witt. Credo des Unternehmens sei es, den gesamten Mietprozess für alle Seiten so einfach wie möglich abzuwickeln.

Shareacamper Verfügbare Länder Deutschland, Australien und Neuseeland Fahrzeugflotte Aktuell 984 in DE, 283 in AU, 523 in NZ Durchschnittspreis Im Sommer kostet eine Woche in einem Standard-Wohnmobil für zwei Personen im Durchschnitt ab 600 Euro Freikilometer Laut Mietvertrag 300 Kilometer pro Tag, jeder zusätzliche Kilometer kostet dann 0,29 Euro. Jeder Vermieter kann selbst festlegen, wie viele Freikilometer er anbietet und welche Kosten für Zusatz-km anfallen. Haustiere Wird von einigen Vermietern erlaubt, bei manchen nur nach Rücksprache und bei einigen leider auch ausgeschlossen. Gebühren 7,5 Prozent Buchungsgebühr vom Mieter, 7,5 Prozent Servicegebühr vom Vermieter (7,5 Prozent sind vom Mietpreis zu berechnen). Kaution In der Regel 1000 Euro bei allen privaten Vermietern, bei den gewerblichen Vermietern kann dies variieren bis zu 1500 Euro. Versicherung Private Vermieter sind über eine Flottenversicherung bei der Kravag versichert und zahlen dafür einen Versicherungsbeitrag, der sich nach dem Neuwert des Fahrzeuges berechnet. Die Selbstbeteiligung beträgt hier 1000 Euro, welche durch die Kaution des Mieters gedeckt werden kann. Darin enthalten: Auslandsschutz nach deutschem Recht. Pannenhilfe Bei einer Panne wird die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft nach Rücksprache mit den Servicemitarbeitern der Schutzbrief-Hotline übernommen. Reisebeschränkungen Bei privaten Vermietern besteht nur Versicherungsschutz in der Europäischen Union sowie in Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz. Internet www.shareacamper.de Quelle Shareacamper

Natürlich empfiehlt es sich, nicht auf den letzten Drücker zu buchen. Bei Yescapa gab es laut Klocker an einem Tag im Juni 15.000 Buchungsanfragen, ein historischer Rekord. Ende Juni wurden in 24 Stunden 70.000 Besuche auf der Internetseite gezählt, dreimal so viele wie im selben Zeitraum des Vorjahrs. Auch PaulCamper verzeichnete in einigen Wochen im Mai und Juni im Vergleich zum Vorjahr 100 Prozent Wachstum.