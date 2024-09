Aufklärungsgespräche „Gespräche über Sex muss man üben wie eine Fremdsprache“

Müller Nein. Es gibt auch nicht das eine Küchengespräch, in dem man dann mal über Sexualität spricht. Aber wenn Kinder Fragen haben, brauchen sie auch Antworten. Weil Sexualität erst einmal ein Sachthema ist. Entsprechend dem Alter und der Entwicklung kann man Bücher hinzuziehen, man muss nicht alle Antworten selbst parat haben. Aber wenn Heranwachsende fragen, sollte uns etwas einfallen. Denn in dem Moment haben wir die Chance, ein Bild von Sexualität zu vermitteln. Wenn wir nicht antworten, ist die Frage des Kindes nicht weg. Im Gegenteil, dann wird es für das Kind oft noch spannender, und es geht selbst auf die Suche nach Antworten – irgendwo. Bei Themen wie Essen oder Sport würden wir auch nie sagen: ,Oh ne, da kann ich nicht – will ich nicht drüber reden!’ Und es ist sehr viel leichter, Kinder über Sexualität aufzuklären als Jugendliche mitten in der Pubertät.