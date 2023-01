Pop, Politik und Gesellschaft Wie anders 2023 im Vergleich zu 2013 ist

Der nun gestorbene Benedikt XVI. trat damals als Papst zurück, „Fack ju Göhte“ war Nummer eins an Deutschlands Kinokassen und „Wake Me Up“ von Avicii war der Hit des Jahres: Das passierte 2013. Zeit für einen kleinen Vergleich mit 2023. Kleine Vorwarnung: Das Jahr passiert zwar auf demselben Planeten wie 2013, aber gefühlt in einer anderen Welt, wie es heute öfter heißt.