Kampf um Polesien : Warum Europas größtem Wildnisgebiet der Untergang droht

Der Fluss Prypjat ist die zentrale Lebensader Polesiens. Foto: Daniel Rosengren/ZGF

Pläne für eine gigantische Wasserstraße bedrohen die größte Sumpf-und Waldlandschaft in Europa. Erste Arbeiten haben begonnen, unter anderem im radioaktiv verseuchten Gebiet bei Tschernobyl. Naturschützer kämpfen an mehreren Fronten für den Schutz des Gebietes.

Von Regina Hartleb

Polesien – die meisten Menschen werden diesen Begriff wohl für einen Versprecher oder ein Wortspiel halten. Dabei ist die Polesie das größte Wildnisgebiet in Europa, schreibt die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF). Zwischen der Ukraine, Polen und Russland erstreckt sich ein Feuchtschutzgebiet von gigantischem Ausmaß. Im Länderdreieck zwischen Kiew, Warschau und Minsk leben auf rund 180.000 Quadratkilometern – einer Fläche von der Hälfte Deutschlands – zum Teil die letzten Vertreter ihrer Art: Alleine 200 verschiedene Vogelarten, darunter der Schelladler oder die in Deutschland bereits ausgestorbene Doppelschnepfe finden hier ein Zuhause. Millionen Zugvögel machen im Frühjahr in den feuchten Marschwiesen Halt auf ihrem Weg in die Arktis. Die Auen-, Eichen- und Schwarzerlenwälder bieten außerdem Lebensraum für Luchs, Wolf und Bison.

Ein einzigartiges Ökosystem, das seine gigantische Artenvielfalt vor allem dem Wechselspiel des Wassers verdankt. Hauptader dieser Region ist der Prypjat in Belarus. In weiten Schleifen mäandert der rund 650 Kilometer lange Fluss von West nach Ost, in der Ukraine fließt er in den Dnjepr. Im Winter ist der Prypjat im Eis erstarrt. Wenn er aber im Frühjahr über die Ufer tritt, überschwemmt er ein Gebiet von rund 30 Kilometern Breite. Wie am Amazonas sieht es dann in der Polesie aus. Im Sommer zieht sich der Strom zurück und überlässt Pflanzen und Tieren das Terrain.

info Petition zum Stop der E 40 Polesien Die Region liegt im Grenzgebiet von Belarus, Polen, Russland und der Ukraine. Sie erstreckt sich über mehr als 900 km von Westen nach Osten, an der breitesten Stelle misst sie 300 km. Die gesamte Fläche umfasst rund 186.000 Quadratkilometer. ZGF Die Zoologische Gesellschaft Frankfurt setzt sich gemeinsam mit der Initiative Save Polesia für den Stop des Projektes E 40 ein (#Stop_E40), www.stope40.org. Infos Links zu den Initiativen und Studien gibt es unter: www.save-polesia.org; www.fzs.org; www.acro.eu.org

Dem letzten großen Sumpf- und Feuchtgebiet Europas drohen nun gleich mehrere Gefahren. Der Klimawandel zeigt bereits erste Spuren. So verkümmert der Prypjat mittlerweile bereits im Mai zu einem mageren Rinnsal – viel zu früh für eine funktionierende Dynamik von Feucht- und Trockenzeiten. Und seit einiger Zeit bedrohen die Pläne für ein Mammutprojekt die Idylle. Es heißt „E 40“ und verfolgt die alte Idee einer Wasserstraße als Verbindung vom Schwarzen Meer zur Ostsee. Von der Hafenstadt Kherson in der Ukraine durch Weissrussland bis nach Danzig an der Ostsee soll diese Route verlaufen – ein schiffbarer Wasserweg von 2000 Kilometern Länge. Millionen Tonnen an Gütern könnten auf einer solchen Verbindung transportiert werden – eine Verlockung für Politik und Wirtschaft, die seit geraumer Zeit Umweltaktivisten und Naturschützer auf den Plan ruft. Allein in Weißrussland würde die E 40 elf Naturschutzgebiete durchschneiden, mahnt die Kampagne „Stoppt die E 40“.

Das E-40 Projekt hat eine längere Geschichte. Bereits im Jahr 2007 gründete die EU eine Kommission mit dem Auftrag, einen Weg vom Schwarzen Meer zur Ostsee zu suchen. Untersuchungen und Datenerhebungen in den Folgejahren ergaben, dass ein solcher Wasserweg einschneidende Eingriffe in die Natur erfordern würde: Zahlreiche Flüsse müssten begradigt und ausgebaggert, Schleusen und Staubecken installiert werden. Auf Polens Gebiet wäre gar ein Umgehungskanal um den Fluss Bug nötig. Vermutlich mit der Folge, dass die von Inseln durchzogenen Schleifen des Flusses zu Bächen verkümmern würden. Daher bewerteten die Experten die Datenlage zunächst negativ, auch deshalb, weil die Wasserstraße entlang von EU-geschützten Natura-2000-Gebieten führen würde.

Vom Tisch waren die Ideen damit nicht, Wirtschaft und politische Vertreter aller beteiligter Länder forcierten die Pläne weiterhin. Zahlreiche Modifizierungen wurden eingearbeitet. So lange, bis Gutachter 2015 in ihrer Machbarkeitsstudie das Projekt E 40 letztendlich positiv bewerteten. Polen gab zusätzlich eine eigene Machbarkeitsstudie in Auftrag.

Natur- und Umweltschützer mehrerer Länder versuchen seitdem, den Bau der E 40 zu verhindern. Sie haben sich in der Initiative „Save Polesia“ zusammengeschlossen. Nun wollen sie die Unesco überzeugen, Polesien auf die Liste des Unesco-Welterbes zu setzen. Ein erster Schritt wäre der Status „Biosphärenreservat“. Die Zoologische Gesellschaft Frankfurt (ZGF) macht mit bei „Save Polesia“. Sie unterstützt seit 2015 die Partner vor Ort bei der Aufnahme von Artbeständen und wissenschaftlichen Untersuchungen zu den Folgen der Eingriffe in die Natur. Ziele sind die Erarbeitung eines Schutzkonzepts zumindest für Teile der Region, die Ausweisung neuer und die Erweiterung bestehender Schutzgebiete.

Die Zeit drängt, erste Baggerarbeiten in den Sedimenten des Prypjat haben bereits begonnen. Damit ist eine weitere Bedrohung in den Fokus gerückt. Denn die Pläne für die E 40 sehen auch Arbeiten innerhalb der Sperrzone des Atommeilers von Tschernobyl vor. 1986 explodierte dort der Reaktor. Ein riesiges Gebiet in Belarus und der Ukraine wurde radioaktiv verseucht und gilt bis heute als eine der am stärksten verstrahlten Regionen der Erde. Die E40-Wasserstraße würde nur 2,5 Kilometer vom Atomreaktor in Tschernobyl entfernt verlaufen. Ein Umstand, der in der Machbarkeitsstudie von 2015 nicht berücksichtigt wurde. „Save Polesia" gab deshalb dazu eine Studie in Auftrag bei der französischen Nichtregierungsorganisation ACRO (Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l'Ouest). Die Ergebnisse sind eindeutig. Demnach hätten der Bau der Wasserstraße und das Ausbaggern innerhalb der Sperrzone von Tschernobyl gravierende Folgen. Es würden kontaminierte Sedimente aufgewühlt, die man besser unberührt ließe. Arbeiter und Millionen Menschen wären erhöhter Strahlung ausgesetzt und möglicherweise auch durch radioaktiv verseuchtes Wasser gefährdet.

Einen kleinen Erfolg können die Naturschützer hier aber vermelden: In einem aktuellen Strategiepapier der Ukraine komme das Sperrgebiet als Teil des E 40-Projektes zumindest nicht mehr vor, meldet die ZGF. Dass bedeute allerdings nicht zwingend, dass bereits begonnene Erdarbeiten künftig ruhen.