Mit der traditionellen Parade „Trooping the Colour“ haben am Donnerstag (2. Juni 2022) in London die offiziellen Feiern zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. begonnen. Einer der Höhepunkte an diesem Tag ist, wenn vom Balkon des Buckingham Palace die Queen und ihr engster Familienkreis samt Urenkel dem britischen Volk zuwinkt.

V.li.n.re. haben sich dort versammelt Camilla, Duchess of Cornwall, Prinz Charles, Queen Elizabeth II., Prinz Louis, Kate, Duchess of Cambridge, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz William.