Peter Kloeppel hört bei RTL Aktuell auf Der Anchorman lichtet den Anker

Früher, als es hierzulande nur drei Fernsehprogramme gab, war die Nachrichtenwelt so überschaubar wie die Anzahl derer, die sie präsentierten. Von 1959 bis 1987 las Karl-Heinz Köpcke in der „Tagesschau“ der jungen Fernsehnation die Meldungen vor. Von 1974 bis 1998 zählte ARD-Kollege Wilhelm Wieben zu den Sprechern, die mit dem noch immer populärsten TV-Format zum gemütlichen Teil des Tages in den bundesdeutschen Wohnzimmern überleiteten. Es waren Männer, die mit sonoren Stimmen und unbewegten Minen ihren Ausführungen Authentizität verliehen, Abend für Abend, Jahr für Jahr, Dekade für Dekade. Das öffentlich-rechtliche Publikum störte sich nicht an dieser Kontinuität, im Gegenteil.