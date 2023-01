20, 30, 40 oder mehr Jahre Wenn das Alter keine Rolle spielt – über Paare mit großem Altersunterschied

Große Altersunterschiede zwischen Paaren sind selten. Laut Statistischen Bundesamt trennte 2019 gerade mal sechs Prozent aller Paare ein Altersunterschied von mehr als zehn Jahren. Schnell werden solchen Beziehungen außerhalb der Norm Stempel aufgedrückt wie „Vaterkomplex“ oder „Toy Boy“, wenn die Frau erheblich älter als der Mann ist. Und auch Christine Backhaus, Psychologin und Beziehungscoach aus Frankfurt am Main findet, mehr als fünf Jahre sollten Paare nicht trennen - egal, in welche Richtung. Denn sonst könne es passieren, dass der ältere oder jüngere Partner eine externe Krücke für etwas ist, was man von sich selbst aus nicht hat. Ansicht. Sind also Beziehungen mit einem großen Altersunterschied zum Scheitern verurteilt?