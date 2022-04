Ostern 2022 : Das sind die besten Geschenk-Tipps zu Ostern

Die besten Last-Minute-Geschenkideen für Ostern. Foto: dpa/Nicolas Armer

Düsseldorf Das Osterfest 2022 steht für die Tür. Wieder gibt es Süßigkeiten und Spielzeug für die Kinder, vielleicht eine kleine Aufmerksamkeit unter den Eltern oder ein kleines Präsent für die Großmutter. Welche Geschenke Sie in letzter Minute noch besorgen oder basteln können.

Am 15. April 2022 starten die diesjährigen Osterfeiertage. Zwar gibt es nicht so viele Geschenke wie zur Weihnachtszeit, ein kleines Ostergeschenk zaubert trotzdem garantiert ein Lächeln ins Gesicht der Liebsten. Vor allem gehen natürlich die Kinder gerne auf Ostereiersuche. Ein paar schöne Last-Minute-Geschenkideen zum Inspirieren.

Süßigkeiten dürfen in keinem Osternest fehlen. Daher steht der Klassiker Osterhase ganz oben auf der Liste. Ob aus Schokolade oder als Deko, die süßen Tiere sind an Ostern überall zu finden und bieten alljährlich ein schönes Geschenk für Jung und Alt.

Wer an Ostern zum Brunch eingeladen wurde, fragt sich mit Sicherheit, was sich als Mitbringsel eignen könnte. Viele Gastgeberinnen und Gastgeber freuen sich dabei über ein schönes Gesteck als Osterdeko. So kann man als Gast mit einem schönen Blumenstrauß oder einem bunten Frühlingsgesteck jedes Mal punkten. Aber auch eine eigens kreierte Backmischung im Einmachglas könnten ein hervorragendes Last-Minute-Gastgeschenk sein, denn die Zutaten hat man meistens schon zu Hause.

Eine etwas ausgefallenere Bastel-Idee ist zum Beispiel ein Ei hart zu kochen und anschließend die Schale ganz behutsam köpfen. Im Anschluss kann man kleine Blumen oder eine kleine Figur in die geköpfte Eierschale setzen, dann Wasser aufgießen. Dann das ganze in die Tiefkühltruhe und schon hat man ein natürllich schönes Überraschungsei als Ostergeschenk ohne viel Verpackung.

Für Kinder gibt es an Ostern ebenfalls zahlreiche Geschenkideen. Neben den klassischen Süßigkeiten können andere Kleinigkeiten für die Ostereiersuche im Nest versteckt werden. So eignet sich zum Beispiel ein schönes Kinderbuch, ein kleines Spiel oder ein Plüschtier. Aber auch eine gemeinsame Aktivität oder ein Ausflug kommt bei den Kindern selbstverständlich immer gut an.

Mit Ostern steht auch der Frühling vor der Tür. Was könnte sich also besser als Ostergeschenk eignen als eine Saatmischung für ein buntes Blumenbeet. Dazu passen würde ein schöner Blumentopf, wer möchte kann diesen sogar noch selber bemalen und individuell verzieren.

Wer gar keine Zeit hat, kann ganz einfach auch auf die klassische Karte mit ein paar lieben Sätzen für Freunde und Familie zurückgreifen. Ein Geschenk, das zwar häufig unterschätzt wird, aber sowohl in letzter Minute zu erledigen ist und dennoch seine Wirkung beim Beschenkten nicht verfehlt.

