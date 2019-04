Emeritierter Papst verfasste Manuskript : Opferinitiative hält Missbrauchstext von Benedikt XVI. für unbrauchbar

Rom Einen Text über die Missbrauchsskandale in der katholischne Kirche, verfasst vom emeritierten Papst Benedikt XVI, ist bei der Opferinitiative „Eckiger Tisch“ gar nicht gut angekommen.

Der Sprecher der Opfer-Initiative "Eckiger Tisch", Matthias Katsch, hält den Aufsatz des emeritierten Papstes Benedikt XVI. zur Missbrauchskrise in der katholischen Kirche für einen "entlarvenden Text". Die Analyse gehe "völlig an der Sache vorbei", weshalb man sie "jetzt aber auch nicht zu wichtig nehmen sollte", sagte Katsch am Donnerstag im Bayerischen Rundfunk.