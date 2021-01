Gruppenaktivitäten mit Abstand : Virtuelle Escape-Rooms und Co. – die besten Online-Zeitvertreiber im Lockdown

Düsseldorf Kontaktbeschränkungen machen gemeinsame Spiele unmöglich? Nein, dank Internet gibt es viele Möglichkeiten, auf Entfernung mit Freunden und Familie zu spielen und Spaß zu haben. Wir stellen einige Angebote vor – vom Online-Escape-Room bis zur virtuellen Städtereise.

Among us In diesem Online-Gruppenspiel befinden Sie sich auf einer Raumstation. Zu Beginn jeder Runde bekommt jeder Spieler verdeckt eine Rolle zugewiesen – die des Crew-Mitglieds, das Aufgaben erledigen muss, oder die des Verräters, der die anderen Spieler ausschalten muss, ohne dabei enttarnt zu werden. Zwischendurch gibt es immer wieder Unterbrechungen, in denen man gemeinsam diskutiert, wer der Betrüger sein könnte. Anschließend wird ein Spieler nominiert, der das Raumschiff verlassen muss. Among us funktioniert ähnlich wie das analoge Gruppenspiel „Die Werwölfe vom Düsterwald“. Es macht am meisten Spaß, wenn circa acht bis zehn Leute mitspielen. Die App gibt es kostenlos für Smartphone und Tablet (für Android und Apple). Sinnvoll und unterhaltsam ist es, parallel über eine Gruppenchat- und Sprachkonferenz-App wie Discord oder Skype (ebenfalls kostenlos) miteinander verbunden zu sein. Das Spiel ist auch für Kinder ab circa zehn Jahren geeignet, das „Ausschalten“ der Mitspieler ist allerdings etwas blutrünstig dargestellt.