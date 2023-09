Hoffnung auf sorgenfreie Wiesn Oktoberfest startet in München

An die sechs Millionen Besucher werden an 18 Festtagen erwartet - mindestens. Denn die Zeichen stehen in diesem Jahr gut: Es gibt keine besonderen Corona-Sorgen und die Meteorologen sagen zumindest für das Eröffnungswochenende sonnig-warme Herbsttage vorher. Zudem dauert das Fest zwei Tage länger als sonst; es wurde über das erste Oktoberwochenende hinaus bis 3. Oktober - ein Dienstag - verlängert. 2022 kamen bei nass-kaltem Wetter mit rund 5,7 Millionen Besuchern weniger Gäste als üblich. Im Südteil des Festgeländes lockt erneut die Oidn Wiesn mit historischen Karussells und traditioneller Blasmusik.