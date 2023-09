Fahrer mit Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen Bus mit Schülern stürzt in Österreich von Brücke – mehrere Verletzte

11.09.2023, 11:38 Uhr

Rettungskräfte arbeiten an der Unfallstelle. In Österreich ist ein Linienbus von einer etwa vier Meter hohen Brücke gestürzt. Foto: dpa/Wimmer M.

In Österreich ist ein Linienbus von einer etwa vier Meter hohen Brücke gestürzt. Sechs Menschen wurden bei dem Unfall bei Rastenfeld im Bundesland Niederösterreich teils schwer verletzt, wie ein Sprecher der Einsatzzentrale mitteilte. Unter den Passagieren waren Schüler. Einige der Passagiere konnten sich laut dem Sprecher selbst aus dem auf dem Dach liegenden Fahrzeug befreien. Der schwer verletzte Fahrer wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Bus habe im Bereich einer Baustelle wohl ein anderes Fahrzeug berührt und sei danach mehrere Meter abgestürzt, hieß es von der Polizei.

