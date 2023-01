Rentenwelle bei NRW-Ärzten Nachfolgesuche für Hausärzte zunehmend schwieriger

Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein bezeichnet die angespannte Nachwuchslage in der ambulanten Versorgung als ein zentrales Problem. Junge Medizinerinnen und Mediziner hätten nicht nur ein immenses Angebot an alternativen Tätigkeitsoptionen in Wirtschaft, Forschung oder Kliniken, sondern tendieren mit Blick auf ihre Familie oft zu einer Tätigkeit in Städten und zu einem Beschäftigungsverhältnis in Teilzeit, schilderte ein Sprecher. Es seien viele Akteure gefragt. Es gelte auch ergänzende Maßnahmen wie attraktive Betreuungs- und Freizeitangebote für Familien in den Kommunen im Blick zu haben.